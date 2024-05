Max Verstappen vence corrida sprint em Miami

Por Steve Keating

MIAMI (Reuters) - O tricampeão mundial de Fórmula Max Verstappen, da Red Bull, terminou de varrer as duas primeiras corridas sprint da temporada da Fórmula 1 neste sábado com uma vitória na do Grande Prêmio de Miami.

Em outra exibição dominante, o holandês de 26 anos começou na pole position e nunca foi desafiado, vencendo Charles Leclerc, da Ferrari, por 3s371 na corrida de 19 voltas em torno do Autódromo Internacional de Miami.