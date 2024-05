Técnico do Chelsea se preparou para outro confronto emocionante contra o Tottenham

(Reuters) - O técnico do Chelsea, Mauricio Pochettino, espera mais uma noite emocionante quando sua equipe enfrentar seu ex-clube, o Tottenham Hotspur, pela Premier League, na quinta-feira, mas disse que seu foco continua em conquistar os três pontos em Stamford Bridge.

Pochettino levou o Spurs à final da Liga dos Campeões de 2019 e os transformou em candidatos ao título da Premier League, ao terminar entre os quatro primeiros por quatro temporadas consecutivas, antes de ser demitido após uma estadia de cinco anos no norte de Londres.

O Chelsea, que contratou Pochettino em maio do ano passado, está em nono lugar na classificação do campeonato, faltando cinco partidas para o final. Os Spurs estão em quinto lugar com 60 pontos, sete atrás do quarto colocado Aston Villa, que disputou mais duas partidas.