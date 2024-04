Xavi segue como técnico do Barcelona e diz que projeto está por trás de decisão, não dinheiro

Por Fernando Kallas

(Reuters) - O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, disse que tem negócios inacabados com o clube e que não foi o dinheiro que o levou a reverter sua decisão de deixar o cargo no final da temporada e concordar em permanecer no comando para a campanha de 2024-25.

Xavi, sentado ao lado do presidente do clube, Joan Laporta, e do diretor esportivo, Deco, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, disse que tinha visto uma grande melhora no desempenho e moral da equipe nos últimos dois meses.