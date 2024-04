Fifa assina contrato de parceria mundial por 4 anos com Saudi Aramco

(Reuters) - A Fifa, entidade máxima do futebol mundial, informou nesta quinta-feira que assinou uma parceria com o conglomerado de petróleo e gás Saudi Aramco até o final de 2027.

O acordo de quatro anos fará com que a Aramco se torne uma parceira mundial da Fifa, inclusive em grandes torneios como a Copa do Mundo de 2026 e a Copa do Mundo Feminina de 2027.

"Essa parceria ajudará a Fifa a realizar com sucesso seus principais torneios... nos permitirá oferecer maior apoio às nossas 211 associações membros da Fifa em todo o mundo", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em comunicado.