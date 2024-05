António Oliveira revela prioridade do Corinthians e nega poupar jogadores na Sul-Americana

Após o empate sem gols entre Corinthians e Fortaleza neste sábado, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Brasileirão, o técnico Antonio Oliveira reclamou do calendário frenético do futebol brasileiro e despistou sobre a possibilidade de poupar jogadores na Sul-Americana. O clube paulista enfrenta o Nacional-PAR na terça-feira, às 19h, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, precisando da vitória para voltar à zona de classificação para a próxima fase.

"Para mim, não há rodagens de elenco, são aqueles que eu sentir que são melhores para aquela competição. Não há que baixar a guarda na Sul-Americana e depois voltar, mas nossa prioridade sempre será o Brasileiro. As Copas são boas oportunidades que temos para ir degrau a degrau e queremos continuar nelas. Cada jogo que entramos é para ganhar os três pontos. Terça temos um jogo importante, vamos ter que jogar para ganhar, não vai haver poupanças. Se for um 11 diferente, não será por poupar alguém, é pelo que eu sinto ser o melhor para aquele jogo", disse o treinador.

Apesar de esclarecer a prioridade da equipe neste momento, Antonio Oliveira destacou que os objetivos podem ser alterados ao longo da temporada. "É perceber o que o mês de maio vai nos reservar. Se ganharmos uma margem, um conforto dentro da competição, é evidente: é muito mais fácil ganhar uma competição com 12 ou 13 jogos do que com 38. Sabemos em que ponto está o Corinthians, uma equipe que está a se reconstruir", afirmou.

Sobre o calendário, o treinador foi direto: "Como é mais fácil estar em uma cadeira e marcar jogos, porque não são eles que jogam e é mais fácil dar entretenimento às pessoas. Tem a redução da qualidade do jogo. Não temos tempo para recuperar. Deveria ter mais respeito porque vamos representar o país fora dele. Eles não querem saber... E o Corinthians sai prejudicado! Não sei se existe alguma coisa contra o clube, mas eu espero que não. Eu quero ver se alguém vai se responsabilizar por isso em caso de eu perder mais jogadores porque depois sou eu que tenho que vir aqui e não o que estava na secretária marcando jogos, batendo palmas ou jogando playstation. Isso é uma falta de respeito."

O treinador se referiu ao departamento médico, que conta com vários jogadores lesionados. "Eu vivo mais basicamente o dia a dia, portanto, vamos ver quem é que realmente nos pode ajudar a criar mais opções, porque nós temos sido um bocadinho fustigados por esse tipo de situação. Temos o Pedro (Henrique) fora, temos o Gustavo (Henrique), temos o Yuri (Alberto), temos o Igor (Coronado), temos o Palácios, temos uma quantidade imensa. É importante para mim tê-los todos disponíveis para aumentar o leque das opções", finalizou.

Dos lesionados, Gustavo Henrique e Yuri Alberto podem aparecer como opção para o jogo contra o Nacional. O Corinthians é o terceiro colocado do Grupo F da Sul-Americana, com quatro pontos, atrás de Argentinos Juniors (6) e Racing-URU (5). O time paraguaio é o lanterna, com um.