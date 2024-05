Associação de árbitros rebate dupla Fla-Flu e vai acionar o STJD

No empate em 2 a 2 entre Fluminense e Atlético-MG, Felipe Melo foi punido com um cartão amarelo na primeira etapa e após ser advertido disse para Raphael Claus: "O John Textor tem razão".

Horas depois, o Flamengo empatou em 1 a 1 contra o Red Bull Bragatino e Bruno Spindel — dirigente do Rubro-negro — também fez duras críticas a arbitragem: "A gente vai ter que dizer que tem roubo? Manipulação? Vamos ter que falar isso para respeitarem o Flamengo".

Em defesa de seus árbitros, a Abrafut entrará com uma notícia de infração no STJD contra as duas equipes cariocas. A notícia de infração é um instrumento pelo qual uma parte interessada informa ao STJD que alguém cometeu uma infração prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O inquérito apura se houve infração

Leia a nota da Abrafut na íntegra

No último sábado, 04/05/24, posteriormente à partida entre Fluminense X Atlético Mineiro , após receber um cartão amarelo devidamente aplicado pelo árbitro Raphael Claus, insatisfeito, em tom de reclamação e acusação, o jogador Felipe Melo disse: " John Textor tem razão". Essa frase remete à várias acusações infundadas vindas do dono do Botafogo, que tem feito um movimento levando a suspeita de manipulação de resultados no futebol brasileiro.

Outra acusação que também não pode passar é a do diretor do Flamengo, Bruno Spindel. No jogo Bragantino X Flamengo, se revoltou contra a atuação do árbitro Paulo Zanovelli dizendo que o Flamengo está sendo prejudicado e que a arbitragem favorecerá o clube que acusá-la de roubo, fraude, assalto , colocando pressão nos árbitros e dessa forma garantindo resultado favorável à sua equipe.