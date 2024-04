A 100 dias dos Jogos Olímpicos, parisienses reclamam do evento

Mas uma pesquisa realizada no mês passado mostrou que apenas cerca de um terço dos franceses se sente entusiasmado com o evento esportivo global que terá início em 26 de julho.

E com a contagem regressiva para os 100 dias, muitos em Paris disseram que deixarão a cidade, se puderem, ou trabalharão em casa, ficando longe dos eventos esportivos.

"Se estou animada com os Jogos? Não, desculpe, sei que não é a resposta certa, mas não estou. Não estou nem um pouco animada", disse a diretora de consultoria Carole Gabriel-Jullien, de 57 anos, que mora no subúrbio e planeja trabalhar em casa durante as Olimpíadas.

"Estou muito preocupada", afirmou ela. "Quando vemos como a vida cotidiana já é bagunçada em Paris, com todas essas pessoas adicionais vindo para as Olimpíadas, será um inferno."

Os organizadores das Olimpíadas dizem que estão confiantes de que o clima em Paris e em outros lugares mudará com a proximidade dos Jogos.

Mas Inna, uma aposentada de 87 anos, contou que fugirá para sua casa de férias no sul da França.