Investida rápida de gols do Napoli assegura vitória por 4 a 2 sobre o Monza

(Reuters) - O Napoli marcou três gols em seis minutos do segundo tempo e garantiu uma vitória por 4 a 2 sobre o Monza, neste domingo, mantendo vivas suas poucas esperanças de terminar entre os quatro primeiros na Série A.

O Napoli está em sétimo lugar na tabela com 48 pontos, 10 pontos atrás do quarto colocado Bologna, que empatou sem gols com o Frosinone mais cedo neste domingo. O Monza está em 11º com 42 pontos.

Milan Duric marcou um gol para o Monza aos nove minutos de jogo, superando Juan Jesus, do Napoli.