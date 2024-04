Varane, do United, diz que concussões causaram danos permanentes ao corpo

Imagem: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

O zagueiro do Manchester United Raphaël Varane afirmou que as concussões danificaram seu corpo ao enfatizar a importância de conscientizar os jogadores sobre os perigos do cabeceio.

O francês disse que sofreu concussão alguns dias antes de jogar na derrota da França por 1 a 0 para a Alemanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, assim como em seu ex-clube, o Real Madrid, quando perderam para o Manchester City no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões de 2020.

O jogador de 30 anos se aposentou da seleção após uma carreira de 10 anos com Les Bleus, durante a qual venceu a Copa do Mundo em 2018 e foi vice-campeão quatro anos depois.