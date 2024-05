Ana Sátila vai às semifinais da canoa na Copa do Mundo

Sem avanço para os outros brasileiros

O Brasil contou com mais três representantes na canoa feminina e masculina. Omira Estácia, irmã mais nova de Ana Sátila, ficou na 33ª colocação da primeira descida. Ela teve a marca de 140s74 (oito penalidades), cerca de 30 segundos atrás do tempo de corte. Em seguida, Omira completou a segunda descida na 15ª posição, com o tempo de 134s89. No entanto, somente as dez primeiras colocadas se classificam às semis.

Já na canoa masculina, quem chegou mais perto de avançar foi Kauã da Silva. Ele terminou a primeira descida no penúltimo lugar 54º, com 164s33, mais de um minuto atrás do tempo de corte. No entanto, ele chegou perto da vaga na repescagem ao ficar em 12º lugar, menos de meio segundo atrás do último classificado. Da mesma forma, Charles Corrêa não conseguiu avançar às semis. Ele ficou na 30ª posição na primeira descida, com 111s40, cerca de onze segundos atrás do 20º colocado. Em seguida, ficou em 20º lugar na repescagem, com 112s34, cerca de 10 segundos atrás do corte.

Por fim, vale lembrar que a disputa das semifinais e finais do caique acontecem ainda nesta sexta-feira. Ana Sátila e Pepê Gonçalves representarão o Brasil nas disputas femininas e masculinas, respectivamente.