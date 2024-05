Duda Santos aponta evolução do grupo na busca por ouro olímpico

No dia 25 de julho deste ano, a Seleção Feminina de futebol vai entrar em campo para iniciar mais uma campanha em busca do ouro inédito nos Jogos Olímpicos. A estreia em Paris-2024 também será o segundo grande teste do ciclo da nova comissão técnica à frente da equipe, que começou o trabalho após a Copa do Mundo Feminina. Grande candidata a estar entre as 18 da capital francesa, Duda Santos também esteve em Tóquio e apontou evolução mental do grupo sob a nova gestão.

"Esse novo ciclo, assim como no anterior, tem um objetivo também, como falei de conquistar o primeiro ouro olímpico[...] A gente sempre entra para conquistar grandes coisas, mas acho que a gente evoluiu bastante mentalmente. A gente tem grandes nomes da seleção que estão ali para nos ajudar e nos passar essas experiências que elas tiveram em outras olimpíadas. Tenho certeza que essa que vem pela frente tem tudo para ser uma grande competição", disse Duda Santos. O primeiro grande teste da era Arthur Elias na Seleção Feminina aconteceu meses atrás, durante a Copa Ouro Feminina. No torneio realizado nos Estados Unidos, a equipe brasileira terminou com o vice-campeonato após perder de 1 a 0 para as donas da casa. Antes disso, o time havia vencido todos os jogos da competição.