Vitor Ishiy e duplas avançam no WTT Contender Mendoza

O Brasil venceu quatro partidas nesta quinta-feira (30) no WTT Contender de Mendoza, na Argentina. Em simples, Vitor Ishiy ganhou sua partida da primeira rodada da chave principal e avançou para as oitavas de final. Nas duplas, três parcerias brasileiras venceram no dia de hoje e avançaram para as quartas de final da competição.

Vitor Ishiy venceu sua terceira partida seguida no WTT Contender Mendoza. Ele venceu o belga Cedric Nuytinck por 3 a 0, com parciais de 19/17, 11/3 e 11/7 para avançar às oitavas de final, onde enfrenta o japonês Tanaka Yuta. Também vindo do qualifying, Guilherme Teodoro parou na primeira rodada, depois que perdeu por 3 a 0 (11/6, 11/6 e 14/12) para o indiano Manav Thakkar. Na chave feminina, Giulia Takahashi perdeu na sua estreia em Mendoza. Ela foi superada pela sul-coreana Lee Eunhye por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/6 e 11/5.

Duplas

Nas duplas femininas, Giulia Takahashi e Laura Watanabe venceram o duelo nacional contra Victoria Strassburger e Sofia Kano por 3 a 1 (11/9, 11/7, 8/11 e 11/3). Jessica Prates e Lhays Stolarski não tiveram a mesma sorte e perderam para a chilena Paulina Vega e a paraguaia Ivana Malobabic em sets diretos (11/7, 11/4 e 11/7).