Nacional, Pinheiros e Taubaté vão à semi no Sul-Centro Americano

Após a disputa da terceira e última rodada da fase de grupos do Sul-Centro Americano de handebol masculino, Nacional, Pinheiros e Taubaté asseguraram suas classificações à semifinal do torneio continental. O argentino San Fernando Handball foi outro time garantindo no mata-mata da competição que acontece na cidade de Taubaté-SP.

No grupo 2, o Pinheiros fechou sua campanha na etapa inicial com um desempenho perfeito: três vitórias em três rodadas disputadas. No confronto derradeiro, a equipe paulista superou os argentinos do Colegio Ward, que terminaram na segunda colocação, pelo placar de 31 a 23. Já na chave 1, o Taubaté fez um jogo acirrado contra o Nacional-SC e venceu o compatriota por 25 a 24. Os paulistas avançaram com a liderança do grupo, enquanto os catarinenses só seguiram adiante por terem sido o melhor segundo lugar da competição.

Único brasileiro que parou na fase de grupos, o Praia Clube-MG, encerrou sua trajetória com uma derrota por 28 a 22 para o San Fernando, da Argentina. Assim, os hermanos garantiram o seu lugar na semifinal por lidarem a chave 3, superando o próprio Praia que acabou em segundo. Eles enfrentarão o Pinheiros logo nesta sexta-feira (31), às 17h, no horário de Brasília-DF. Logo depois, Nacional e Taubaté jogarão pela segunda vaga na decisão do Sul-Centro Americano, às 20h.