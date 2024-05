Saque brasileiro vira arma para vencer Argentina na VNL

Já no tie-break, o Brasil abriu uma vantagem no início, mas a Argentina vinha em um momento de crescimento. Foi quando Lucarelli entrou no saque e rendeu três pontos seguidos ao Brasil, com direito mais um ace. Para Isac, foi essa passagem que definiu a partida. "A gente soube controlar bem e ser agressivo, mas com poucos erros de saque. Isso coloca o outro time na pressão e a gente consegue controlar um pouco mais o jogo", falou o central.

Primeira vitória especial

Isac voltou a vestir a ser titular da seleção brasileira assim como o ponteiro Adriano. Os dois haviam sido relacionados para o duelo de estreia contra Cuba, mas ficaram no banco de reservas (Adriano entrou em um único momento para sacar). Adriano também foi um dos destaques da partida, sendo preciso na defesa e eficaz nas viradas de bola. Ele anotou 15 pontos e foi o terceiro maior pontuador na vitória brasileira.

"Jogar no Brasil é muito bom, a torcida sempre a favor. O pessoal sempre lutando e vibrando. E Brasil contra Argentina não tem o que falar, acaba sendo sempre histórico, uma rivalidade de anos e anos. Estou muito feliz com o desempenho da equipe, com tudo que foi possível, que todos nós fizemos hoje. Não faltou garra e não faltou vibração. Mesmo nos momentos difíceis, nós soubemos sobressair dessa situação", disse Adriano.

Por fim, o capitão Bruninho destacou a mudança de postura da equipe em relação à estreia. O levantador começou a partida entre os titulares, mas foi substituído por Cachopa na metade do terceiro set, em um momento de queda de ritmo, e entrou em quadra somente em momentos pontuais de inversão de 5x1. Segundo ele, a vibração foi fundamental para que a seleção conquistasse a primeira vitória na VNL.

"Acho que foi muito bacana que a gente conseguiu mudar um pouco a chave da primeira partida. Foi exatamente a energia que a gente colocou na quadra. Eu acho que isso era uma coisa que a gente ficou devendo no primeiro jogo. Hoje a gente entrou com a faca nos dentes e foi bonito de se ver. Nós precisamos muito evoluir. No segundo set, a gente falhou um pouco nos contra-ataques e na recepção depois, mas energia não faltou", falou Bruninho.