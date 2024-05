Marcus e Ana são eliminados no individual em Yecheon

Fim da linha para Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano na etapa de Yecheon da Copa do Mundo de tiro com arco. Após eliminação nas equipes mistas, os arqueiros acabaram se despedindo do torneio também na competição individual. Ambos venceram a primeira rodada eliminatória, mas acabaram superados no confronto seguinte.

Líder da fase qualificatória, Marcus D'Almeida entrou como principal cabeça de chave dos cruzamentos eliminatórios. Enfrentando o alemão Jonathan Vetter, dono da pior campanha entre os classificados, o brasileiro não teve problemas para fechar a partida em sets diretos: 29/26, 30/28 e 29/27. Entretanto, Marcus acabou superado na segunda rodada contra o francês Thomas Chirault. Ele até saiu na frente, mas viu o rival virar o placar vencendo as parciais seguintes por uma diferença apertada, 28/29, 29/28, 28/27 e 29/27. Assim como Marcus, Ana Luiza Caetano também enfrentou uma adversária da Alemanha na primeira rodada eliminatória. A brasileira venceu os dois primeiros sets contra Elisa Tartler, sofreu o empate na sequência e buscou a vitória na última parcial: 6 a 4 (29/28, 29/27, 27/28, 26/28 e 28/27). A eliminação veio no confronto contra Rezza Octavia, da Indonésia, em mais um jogo apertado. Octavia venceu por 7 a 3 (27/25, 25/27, 25/25, 30/27 e 29/26).