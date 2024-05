Thiago Paulino e Lorena Spoladore são prata em Kobe

Sem douradas para o Brasil no oitavo dia de disputas do Mundial de Atletismo Paralímpico em Kobe. Nesta manhã de sexta-feira (24), três brasileiros foram ao pódio no Japão, mas, pela primeira vez, não tivemos medalhas de ouro. Destaques, então, para o paulista Thiago Paulino, prata no arremesso de peso F57 (que competem sentados), a paranaense Lorena Spoladore, também na segunda colocação no salto em distância T11 (deficiência visual), e a mineira Izabela Campos, bronze no lançamento de disco F11 (deficiência visual)

Restando apenas um dia para o término da competição, a Seleção Brasileira de atletismo tem em Kobe a sua melhor campanha dourada na história dos Mundiais, com 18 vitórias, superando as 16 registradas em Lyon 2013, que até então era o recorde do país. Com isso, o Brasil se manteve na segunda posição do quadro geral de medalhas, com 18 ouros, 11 pratas e sete bronzes. A líder é a China, com 26 ouros, 26 pratas e 21 bronzes.

Pratas para Thiago e Lorena

O paulista Thiago Paulino fez uma boa prova final no arremesso de peso F57. O brasileiro ultrapassou a marca de 15 metros em três das seis tentativas, e se manteve na segunda colocação com uma distância confortável. Com a marca de 15,08m, Thiago ficou atrás somente do recordista mundial Yasin Khosravi, do Irã, que anotou 15,83m. Esta foi a quinta medalha dele em Mundiais de atletismo, sendo três ouros e duas pratas. Em Paris 2023, ele havia ficado na mesma colocação na prova.