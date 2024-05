Com derrota para o Uzbequistão, Brasil se despede do Mundial

Brasil largando na frente

O confronto começou pelo peso médio feminino (70kg), com Ellen Froner colocando o Brasil em vantagem ao finalizar Gulnoza Matniyazova com uma chave de braço. "Eu estava bastante focada e direcionada para como eu ia começar essa luta. Já tinha estudado essa adversária antes. Abrir a competição foi uma carga de adrenalina junto com a emoção de estar ali. A equipe adversária era forte, mas a gente estava preparado, muito forte também. Só que a gente está num Mundial, não tem equipe mais ou menos", contou Ellen.

Na segunda luta, Marcelo Gomes (90kg) fez um combate equilibrado com Boltaboev, que conseguiu projetar o brasileiro no último segundo do tempo regulamentar e empatou. No entanto, o Brasil voltou à frente em seguida com a vitória da peso pesado Giovanna Santos (+90kg), por ippon, sobre Iriskhon Kurbanbaeva.



"A gente sabia que ia ser uma luta dura, todo mundo focou 100% nos seus adversários. Fiquei muito feliz de conseguir fazer tudo que eu e os técnicos planejamos. Todo mundo estava muito empenhado ali dentro. Tenho certeza que todo mundo deu o seu máximo, porque representar o Brasil é isso, é força até o final", disse Giovanna. Ela participou da disputa por equipes pela primeira vez em Mundiais.

Virada uzbeque

No +90kg, Rafael Buzacarini, meio-pesado, lutou contra Alisher Yusupov, pesado. O uzbeque saiu na frente com um waza-ari, mas Bolo buscou o empate. Na sequência, tentou encaixar a transição para imobilizar o uzbeque, mas Yusupov inverteu a posição e imobilizou Buzacarini até o ippon.

A virada do Uzbequistão veio no duelo com Keldiyorova. A brasileira não conseguiu superar a adversária, que marcou um waza-ari e forçou três punições. Com o 3 a 2 no placar, Michael Marcelino (73kg) entrou no tatame para manter o Brasil na disputa. Contudo, o experiente Murodjon Yuldoshev projetou o brasileiro duas vezes (waza-awasete-ippon) e selou a vitória do Uzbequistão.