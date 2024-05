Ana Marcela e Viviane Jungblut fazem dobradinha na Itália

A alemã Leonie Beck, campeã da primeira etapa no Egito, completou o pódio com apenas dois décimos de segundo de diferença para a brasileira. Aliás, na primeira etapa no Egito, Ana Marcela ficou na quinta colocação, enquanto Viviane chegou em oitavo lugar.

Chegada espetacular!

A prova de 10km foi bastante equilibrada entre as nadadoras, e nenhum atleta conseguiu disparar na liderança. As duas brasileiras estiveram sempre no primeiro pelotão. Nas últimas voltas do percurso, Viviane aparecia na terceira colocação, enquanto Ana Marcela era a quinta colocada. No entanto, nos metros finais da prova as duas brasileiras aumentaram o ritmo e foram subindo de posição.

Com uma arrancada espetacular, Cunha deixou todas as adversárias para trás e garantiu o ouro para o Brasil. Já a Viviane conseguiu confirmar a dobradinha no detalhe, batendo a mão no cronômetro praticamente junto com a alemã. Outro destaque foi a nadadora holandesa Sharon van Rouwendaal, campeã olímpica no Rio 2016. Ela esteve na liderança durante quase toda a última volta, mas perdeu o gás e acabou ficando na quarta colocação.

Por fim, vale lembrar que tanto Ana Marcela Cunha, quanto Viviane Jungblut, já estão garantidas em Paris 2024. Assim, a participação nesta etapa na Itália faz parte da preparação das atletas antes dos Jogos. A ótima conquista desta sexta-feira é animadora, e mostra que o Brasil brigará forte por medalhas na França!

Top-30 no masculino

Entre os homens, o Brasil levou três atletas para disputar a Copa do Mundo de Águas Abertas na Itália. Por lá, o jovem Matheus Melecchi foi o único brasileiro a completar a prova, e ficou na 22ª colocação geral, com o tempo de 1h50min22s70. Enquanto isso, Lucas Machado e Lorenzo Adam não finalizaram o percurso de maratona aquática.