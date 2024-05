Filho de LeBron diz não sonhar em jogar com o pai na NBA: 'Não, nunca'

Lebron expressou o desejo de jogar ao lado de seu filho mais velho, Bronny James, antes de se aposentar. O jovem, de 19 anos, afirmou que seu sonho sempre foi fazer seu nome e chegar à NBA.

Meu último ano será jogando com meu filho. LeBron James em 2022

Bronny, armador da Universidade da Carolina do Sul, recebeu o aval médico para atuar na NBA após ter sofrido uma parada cardíaca há 10 meses. Ele está disponível na lista de 60 jogadores a serem escolhidos no Draft.

Lebron, aos 39 anos, está se aproximando da aposentadoria e pode realizar seu desejo de jogar ao lado do filho. Os Lakers estão abertos a escolher Bronny no próximo draft como incentivo para manter a estrela da NBA no time.