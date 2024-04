Minas vence o Osasco e larga em vantagem na semi da Superliga

O roteiro se repetiu no segundo set e o clube de Belo Horizonte se desgarrou do rival quando o placar marcava 18 a 14. Com um aproveitamento excepcional nos contra-ataques, o Minas controlou a vantagem construída e ampliou para 2 a 0 com um triunfo por 25 a 18. Atrás do placar e jogando dentro de casa, o Osasco partiu para cima em busca de se recuperar no confronto. As paulistas voltaram mais ligadas e lideraram o terceiro set do início ao fim, finalizando em 25 a 22.

Na sequência, o Minas voltou a liderar o duelo e abrir uma pequena diferença de pontos no placar. Porém, o Osasco reverteu a situação e conseguiu a virada no 12 a 11. O jogo seguiu ponto a ponto nos minutos seguintes e o Minas tomou a ponta com um 21 a 19. Por fim, vitória das mineiras por 25 a 20 e primeiro passo dado na semifinal da Superliga Feminina.