Brasileiros garantem mais três finais na Copa do Mundo de Antalya

O Brasil está com saldo positivo na Copa do Mundo de Ginástica Artística de Antalya, na Turquia. No total, os ginastas brasileiros conquistaram sete finais. Neste sábado (30), Jade Barbosa fez uma excelente apresentação no solo, a ginasta se apresentou ao som de Britney Spears com "Baby one more time." Ela marcou 13.350. Ao competir no mesmo aparelho, Flávia Saraiva sofreu uma queda e não conseguiu avançar. Mais tarde, ao se apresentar na trave, Flavinha garantiu a nota 13.750 e se classificou para a final. Por fim, Diogo Soares conquistou mais uma final ao fazer 12.750 pontos na Barra Fixa.

Vagas garantidas

Na última sexta-feira (30), o Brasil estreou na temporada e já garantiu vaga nas barras assimétricas com Rebeca Andrade ao fazer 14.700, que ficou em segundo lugar na qualificatória. Além da campeã olímpica, Lorrane Oliveira também é finalista, fechando a prova com 13.600.