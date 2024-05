Laura Pigossi e Celine Naef avançam às quartas em Zagreb

Rodada dupla na Croácia! A tenista número 2 do Brasil, Laura Pigossi, voltou às quadras nesta quarta-feira (15) para a disputa do W75 de Zagreb. Ao lado de Celine Naef, da Suíça, ela venceu a dupla croata Iva Primorac e Tara Würth por 2 sets a 1 (6/4, 5/7 e 10/3) e avançou às quartas de final do torneio. Mais cedo, a brasileira foi surpreendida no simples pela própria Iva Primorac, e perdeu por 2 a 0 (3-6 e 0-6).

Os jogos

Começando pela disputa em duplas, Laura Pigossi e Celine Naef fizeram um jogo sólido e saíram com a vitória em cima das donas da casa do torneio. No primeiro set, elas tiveram chances de quebrar o serviço adversário em três games. Neles, a dupla da brasileira desperdiçou os dois primeiros, mas confirmou o terceiro para abrir vantagem na parcial. Além disso, elas venceram todos os games que sacaram sem darem chances de quebra para as croatas, fechando, então, em 6/4.

No segundo set, ambas as duplas não tiveram um bom aproveitamento enquanto sacavam. Foram sete quebras no total, três para Pigossi/Naef e quatro para Primorac/Würt, que venceram a parcial em 7/5. Assim, a partida foi para o set de desempate de tie-break. Por lá, a equipe da brasileira dominou completamente a disputa e esteve à frente no placar desde o primeiro ponto, até fechar em 10/3.