Zé Roberto enaltece atuação de Ana Cristina na estreia da VNL

Ana Cristina foi o principal destaque brasileiro na estreia da Liga das Nações de vôlei feminino. Diante de um Maracanãzinho lotado, a ponteira de 20 anos foi peça chave na vitória brasileira ao marcar 20 pontos diante do Canadá na noite desta terça-feira (14). A boa atuação da jovem jogadora rendeu muitos elogios do técnico Zé Roberto Guimarães após a grande a partida.

"A gente precisa de uma jogadora como ela, que é um desafogo nas bolas altas. Quando o passe é C e que você tem que jogar lá em cima com bloqueio pesado, ela é tipo de jogadora que encara essa situação. A altura e a velocidade que ela pega dão opções muito grandes. Hoje, a Ana é uma das melhores atacantes de bolas altas do mundo, além de ser uma das melhores sacadoras", falou o treinador.

A partida diante do Canadá marcou o retorno oficial de Ana Cristina com a camisa da seleção brasileira. Ela chegou a atuar na primeira semana da VNL 2023, mas sofreu uma lesão no menisco do joelho direito em preparação para a segunda etapa da competição e teve que passar por cirurgia, sendo afastada das quadras a partir de então. Zé falou sobre importância da volta da craque carioca à equipe.