Gustavo Heide para nas oitavas do Challenger de Oeiras

O tenista número 4 do Brasil e 182 do mundo, Gustavo Heide, esteve em quadra na manhã desta quarta-feira (15) para a disputa das oitavas de final do Challenger de Oeiras, em Portugal. O brasileiro enfrentou o português Jaime Faria (233º), mas acabou perdendo por 2 a 0, com um duplo 4/6, em 1h20.

O torneio era o último preparatório de Gustavo Heide antes do importante qualificatório para o Grand Slam de Roland Garros, na França. O brasileiro havia estreado bem no Challenger de Oeiras, após vencer o cazaque Dmitry Popko com tranquilidade por 2 a 0 (6/1 e 6/2). No entanto, Heide encerrou a sua participação no Challenger de Oeiras com a derrota de hoje.

O jogo

No confronto, o paulista teve bons momentos, mas deixou escapar pontos importantes para vencer as parciais. Logo no primeiro game da partida, Jaime Faria quebrou o saque de Heide e, na sequência, abriu 2-0 no placar. O brasileiro teve a chance de devolver a quebra no quarto game, mas não conseguiu aproveitá-la. Assim, o português confirmou seus serviços e fechou a parcial em 6-4.