Sampaio Corrêa passeia contra o São José e segue 100% na LBF

Passeio em São Luís! No Ginásio Costa Rodrigues, na capital maranhense, o Sampaio Corrêa recebeu o São José-SP pela LBF e derrotou o adversário com facilidade, em uma partida que terminou no placar de 82 a 42. Agora, o Tricolor possui seis vitórias em seis rodadas disputadas e segue invicto na competição nacional.

Liderando o ataque do Sampaio, a armadora Alana Gonçalo terminou como principal pontuadora da equipe com 17 pontos, além de cinco assistências e cinco roubos de bola. Já do lado do São José, o destaque ficou para a capitã Carol Ribeiro, autora de 13 pontos e oito rebotes. As maranhenses retornam para o torneio no próximo sábado (30), às 17h30, onde irão encarar o AD Santo André. As paulistas, por sua vez, enfrentam o Unimed Campinas no dia 3 de abril, às 18h45.

Domínio do Sampaio do começo ao fim

Com um início avassalador, o Sampaio Corrêa mostrou toda a sua superioridade sobre o adversário logo nos primeiros minutos. A vantagem das maranhenses passou dos 10 pontos na reta final do primeiro quarto, graças a uma bola de fora da ala-pivô Sassá Gonçalves. O roteiro se repetiu na parcial seguinte e o Sampaio seguiu ampliando ainda mais a diferença no marcador. O clube foi para o intervalo vencendo por incríveis 43 a 14.