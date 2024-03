Bia Haddad fora nas duplas em Miami; Ingrid Martins avança

O Brasil ficou com apenas uma representante entre as mulheres na chave de duplas do WTA 1000 de Miami. Luisa Stefani foi eliminada na estreia ao lado de Demi Schuurs, da Holanda. E, neste domingo (24), Bia Haddad, que perdeu na terceira rodada na simples, acabou derrotada, desta vez, na companhia de Taylor Townsend, dos Estados Unidos. Porém, a notícia positiva ficou por conta da classificação de Ingrid Martins e Anna Blinkova, da Rússia.

Bia Haddad e Townsend foram superadas na estreia das duplas do do WTA 1000 de Miami por Asia Muhammad e Alycia Parks, ambas dos Estados Unidos. A brasileira e sua parceira começaram melhor e fecharam a primeira parcial por 6/2, com duas quebras de saque. O segundo set foi equilibrado, entretanto, com leve superioridade do dueto estadunidense. Bia Haddad e Townsend caíram de produção e viram as rivais elevarem o nível de desempenho, fechando por 6/4.

O confronto foi decidido em disputado super tie-break. Bia Haddad e Townsend acabaram perdendo no detalhe, parcial de 13 a 11. As tenistas estadunidenses foram mais eficientes no saque e nas devoluções. A dupla da brasileira até sacou melhor, mas não tiveram sucesso contra o serviço das adversárias. Na sequência do WTA 1000 de Miami, Muhammad e Parks encaram Shuko Aoyama, do Japão, e Aleksandra Krunic, da Sérvia.