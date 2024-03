Corinthians vence xará e chega a cinco vitórias seguidas no NBB

Números da partida

O ala/armador Clark foi o cestinha da partida anotando 20 pontos para o Corinthians, enquanto Léo Demétrio conseguiu um duplo-duplo com 11 pontos e 12 rebotes. Do lado do União, Duane Johnson foi o maior pontuador da equipe com 14 pontos.

O Corinthians está em oitavo lugar no NBB, com 16 vitórias e 13 derrotas e um aproveitamento de 55,2%. Já o União Corinthians é o 14º colocado, com 10 vitórias, 19 derrotas e 34,5% de aproveitamento.

As duas equipes voltam a jogar apenas na semana que vem, já que neste fim de semana acontece o Jogo das Estrelas do NBB no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.