Martine/Kahena vão bem e sobem ao top-3 do Mundial de 49erFX

Grande desempenho! Em mais um dia de disputa do Mundial de 49erFX de vela, na Espanha, as brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze venceram mais uma regata e subiram para o terceiro lugar na competição. Elas estão apenas um ponto atrás da dupla sueca Rebecca Netzler e Vilma Bobeck, atuais segundo colocadas da flotilha de ouro do evento.

As representantes do Brasil abriram com um nono lugar na nona regata do torneio. Logo depois, Martine e Kahena conseguiram um ótimo resultado e ficaram na segunda posição na corrida seguinte. Fechando o excelente dia no Mundial, elas venceram a 11ª regata, superando as estadunidenses Maggie Shea e Stephanie Roble e as dinamarquesas Andrea e Johanne Schmidt.

Ao todo, Martine/Kahena possuem 54 pontos descontados após 11 corridas disputadas, com um 19º lugar descartado logo no início da campanha. Nos próximos dias, as brasileiras competirão em mais seis regatas na flotilha de ouro. A dupla que está na liderança é a da Holanda, formada por Annette Duetz e Odile van Aanholt, com 38 pontos. Já as suecas Rebecca Netzler e Vilma Bobeck, campeãs mundiais em 2023, se encontram em segundo com a pontuação acumulada de 53 pontos.