Revezamentos 4x100m livre conquistam vaga nos Jogos Olímpicos

O Brasil garantiu a vaga olímpica no feminino após a soma do resultado em Doha com o do Mundial de Fukuoka, em 2023. Naquela oportunidade, o quarteto brasileiro fechou as eliminatórias com 3m38s99. Dessa forma, o país se manteve entre os 13 melhores tempos.

Mesmo sem competir no Catar, o Brasil conquistou a vaga no masculino. No ano passado, a formação com Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Felipe Souza e Victor Alcará ficou com 3m13s82 e avançou para aquela decisão com o sexto melhor tempo. Com as definições em Doha, os homens também se mantiveram no top-13. Mafê e Gabi fazem história; Cachorrão na final Gabrielle Rocatto e Maria Fernanda Costa se tornaram as primeiras brasileiras a competir na final dos 400m livre em um Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Em Doha, Mafê fez o quarto melhor tempo e bateu recorde sul-americano com 4m05s52, enquanto Gabi fez o sexto melhor tempo, com 4m06s13. Entre os homens, Guilherme Costa se garantiu em mais uma decisão. Cachorrão chegou em terceiro lugar na bateria, que tinha os alemão Lukas Mertens (bronze em Fukuoka) e austríaco Felix Auboeck (ouro em Abu Dhani), com 3m46s03. Mesmo assim, conseguiu ficar com o sexto melhor tempo da fase eliminatória. As finais da natação no Mundial de Doha começam a partir das 13h (horário de Brasília).