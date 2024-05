Time sub-15 do Palmeiras goleia Atlético Mogi e sub-17 fica no empate pelo Paulista

Neste sábado, as equipes sub-15 e sub-17 do Palmeiras enfrentaram o Atlético Mogi, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Francisco Marques Figueira. A equipe sub-15 venceu por 6 a 0, com gols de Rodrigo, Gustavo Froldi (2) e Caio Viana (3). Já a sub-17 empatou por 1 a 1, com gol de Lucas Quitzau para o Verdão e Nicolas Costa para o time adversário.

A equipe sub-15 do Palmeiras, com a vitória, continua na primeira posição do grupo 12, com 21 pontos e 100% de aproveitamento. O time volta a campo no próximo sábado, contra o Flamengo-SP, às 9h (de Brasília), na Academia de Futebol 2.

Palmeiras sub-15