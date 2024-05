Aparecidense x São Bernardo: veja onde assistir ao duelo pela Série C

O São Bernardo procura manter a boa forma na Série C e visita o Aparecidense nesta segunda-feira no único confronto do dia no campeonato. A partida fecha a quarta rodada e ocorre no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, às 20h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do serviço DAZN e do Nosso Futebol +.