Santos levou 3 gols no último jogo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli

O Santos entra em campo nesta quarta-feira diante da Ponte Preta em busca da recuperação da derrota contra o Amazonas. No entanto, a última vez em que atuou como visitante contra a Macaca não traz boas lembranças ao Peixe.

Na partida válida pelo Paulistão de 2021, no dia 16 de abril, o Santos foi derrotado por 3 a 0 no estádio Moisés Lucarelli. João Veras (2) e Moisés marcaram os gols do triunfo da Ponte Preta contra um rival que atuou sem a força máxima.