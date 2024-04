Recuperado, Diego Costa é relacionado para jogos do Grêmio contra Bahia e Operário-PR

O Grêmio passará os próximos dias longe de Porto Alegre para compromissos com o Bahia, pelo Brasileirão, e o Operário, na Copa do Brasil. E o técnico Renato Gaúcho escolheu 27 jogadores para esse tour nordeste/sul, com novidades e desfalque. O atacante Diego Costa se recuperou de problemas musculares e é novidade entre os relacionados. Pedro Geromel não viaja com a delegação.

Diego Costa sentiu dores no músculo poplíteo, atrás do joelho, e foi ausência contra Athletico-PR, Cuiabá e Estudiantes. A previsão é que pudesse ficar ausente por até dois meses. Mas já está pronto para recuperar a vaga de titular na equipe, que foi preenchida por JP Galvão.

O torcedor do Grêmio mostrou muita preocupação quando o experiente atacante se contundiu. Mas os substitutos deram conta do recado e a equipe ganhou todos os jogos, sem levar gol. A volta aumentam as esperanças, mesmo ainda sem Pavón, também lesionado.

Diego Costa volta e Pedro Geromel mais uma vez se torna ausência importante. O zagueiro sofreu um deslocamento no ombro e ficará alguns dias entregue ao departamento médico, onde o lateral-esquerdo Reinaldo também está já faz algum tempo.

Apresentados oficialmente nesta quarta-feira, o goleiro Rafael Cabral, contratado do Cruzeiro, e o meio-campista Edenilson, trazido do Atlético-MG, foram relacionados e vivem a expectativa da estreia. Quem tem mais chance de ganhar oportunidade é o volante, já que Renato Gaúcho sempre quis dirigi-lo por causa de seu dinamismo - também faz o papel de ala e até de ponta pela direita.