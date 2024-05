Conmebol adia jogos de Grêmio e Inter na Libertadores e Sul-Americana devido a chuvas no RS

(Reuters) - A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, adiou no sábado as partidas que Grêmio e Internacional fariam na próxima semana pela Libertadores e pela Sul-Americana, respectivamente, devido às fortes chuvas que já mataram ao menos 66 pessoas no Rio Grande do Sul.

O governo do Rio Grande do Sul declarou estado de emergência na quinta-feira após as intensas chuvas que atingiram a região.

"A Conmebol decidiu adiar a partida da Libertadores entre o Huachipato, do Chile, e o Grêmio, do Brasil, marcada para quarta-feira, e a partida da Sul-Americana entre o Real Tomayapo, da Bolívia, e o Internacional, do Brasil, marcada para terça-feira", informou a entidade em um comunicado.