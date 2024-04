Quem é Polidoro Jr, jogador que confirmou affair com Pabllo Vittar e outras famosas

Polidoro Júnior revelou ter vivido um affair com a cantora Pabllo Vittar. O assunto começou a viralizar depois de uma declaração da cantora ao programa "Sabadou", apresentado por Virginia Fonseca no SBT. Com passagem pelo sub-20 do São Paulo, Polidoro está sem clube. Em 2023, ele foi citado em investigações da Operação Penalidade Máxima.

"Posso falar a profissão, porque tem várias pessoas, mas o nome não posso falar. A profissão é jogador de futebol", disse Pabllo Vittar sobre o homem mais famoso com quem ela já ficou. Logo começaram especulações. Outra "pista" mencionada pela artista foi que ele era mais alto que ela, a qual mede 1,87 metro. Polidoro tem 1,94. O próprio jogador confirmou a relação ao Portal Léo Dias.

O atleta iniciou a carreira no São Paulo, mas nunca jogou acima da categoria sub-20 e teve uma sequência de empréstimos ao Nacional-SP, hoje na segunda divisão paulista (equivalente ao quinto nível Estadual). Ele se profissionalizou no Atromitos, da Grécia, onde também jogou por Kalilthea. De volta ao Brasil, Polidoro passou por Portuguesa, antes de voltar para a Europa, no Vilafranquense, em Portugal. Os últimos clubes do jogador foram São Caetano, Boavista e US Ivry, da quinta divisão francesa.

Aos 27 anos e sem clube, Polidoro não tem uma carreira brilhante, mas soma 122 mil seguidores no Instagram. O atleta costuma compartilhar viagens e momentos de lazer, como um vídeo em que canta e toca teclado. Depois que foi divulgado que ele já se relacionou com Pabllo Vittar, algumas publicações registraram comentários homofóbicos contra o jogador.

O último registro envolvendo futebol que o zagueiro publicou foi com a camisa do Unidos de Alphaville. A equipe reúne os ex-jogadores da seleção brasileira Elano e Zé Roberto, além do rapper Djonga. Kaká também já apareceu em uma publicação.

Polidoro Jr. foi citado em investigações da Operação Penalidade Máxima, deflagrada ano passado, pelo Ministério Público de Goiás. Ele aparecia como intermediário que aliciava jogadores para manipular jogos no Campeonato Brasileiro. Em conversas obtidas pela investigação a partir da apreensão de celulares, aparecem comprovantes de transferências bancárias de R$ 35 mil e R$ 30 mil. Polidoro não foi colocado no processo como denunciado, nem testemunha.

O zagueiro já teve holofotes devido a relacionamentos outras vezes. Em 2021, a cantora Jojo Toddynho assumiu o namoro com o zagueiro. A relação, porém, durou apenas dois dias, depois que a artista soube que o jogador tinha outra namorada. Polidoro negou e registrou um boletim de ocorrência contra a modelo que afirmava se relacionar com ele. Em outubro de 2021, o zagueiro assumiu o namoro com a cantora Karol Conká. Eles ficaram juntos até setembro de 2022.