Corinthians enfrenta Londrina em amistoso para não perder o ritmo antes da Sul-Americana

Muito popular no interior do Paraná, o Corinthians escolheu Cascavel para voltar a campo após 12 dias sem partidas. O time comandado por António Oliveira entra em campo às 20 horas desta quarta-feira, no Estádio Olímpico Regional, onde enfrenta o Londrina em amistoso marcado para evitar um período muito longo sem compromissos de maior competitividade, já que a eliminação no Paulistão veio ainda na fase de grupos.

Depois da despedida precoce no Estadual, os corintianos tranquilizaram a torcida, há cerca de duas semanas, quando venceram o São Bernardo por 2 a 0, na segunda fase da Copa do Brasil, e conseguiram a classificação.

A ideia era fazer, na última sexta-feira, dia 22, um jogo-treino com o Santos, na Vila Belmiro, mas a delegação não conseguiu viajar para o litoral por causa de um acidente grave na Rodovia Anchieta. Após o amistoso no Paraná, o duelo é com o Racing de Montevidéu, terça-feira, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, na casa do adversário.

O intervalo sem jogos serviu para António Oliveira tentar estabelecer melhor suas ideias de jogo com o elenco. Quando ele chegou ao clube, no início de fevereiro, foi para apagar um incêndio, já que o time vinha de cinco derrotas consecutivas com Mano Menezes e brigava contra o rebaixamento no Paulista. O português conseguiu recuperar o time, embora não tenha sido o suficiente para classificar às quartas.

Durante o marasmo dos últimos dias, houve tempo para a recuperação de jogadores que estavam entregues ao departamento médico. É o caso do meia Igor Coronado, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita logo em sua estreia, na penúltima rodada do Paulistão, contra o Santo André, e voltou a treinar nesta semana, assim como o volante Fausto Vera.

O lateral-esquerdo Diego Palacios, por sua vez, ainda se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo e está em fase de transição. Havia dúvida sobre a presença de Romero, que estava defendendo a seleção paraguaia na atual Data Fifa. Ele se reapresentou na terça-feira, após o amistoso que o Paraguai disputaria com a Rússia, na segunda, ser cancelado em razão do ataque terrorista que matou mais de 100 pessoas em Moscou, local do jogo.

Adversário dos corintianos, o Londrina chegou às quartas de final do Campeonato Paranaense, mas foi eliminado de forma traumática, já que perdeu por 6 a 0 para o Athletico-PR no jogo decisivo. No restante da temporada, o clube paranaense terá apenas a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Depois da eliminação, foi feita uma reformulação no elenco londrinense e, por isso, a expectativa é por estreias. O goleiro Arthur (ex-Azuriz), o zagueiro e Rayan (ex- Itabirito-MG); o meia Giancarlo (ex-Atlético-BA) e o atacante Iago Teles (ex-Guarani) estão entre os potenciais estreantes.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA X CORINTHIANS

LONDRINA - Arthur; Thiago Ennes, João Maistro, Davi (Rayan) e Pedro Cacho; Marthã, Riquelmy e Rafael Longuine; Calyson, Everton e Iago Teles. Técnico: Emerson Ávila

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira.

ÁRBITRO - André Ricardo Martins (PR).

HORÁRIO - 20 horas.

LOCAL - Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR).