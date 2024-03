Yago, da seleção brasileira de basquete, sofre fratura em jogo da Euroliga

Yago dos Santos, um dos destaques da seleção brasileira masculina de basquete, viveu uma situação preocupante durante uma partida da Euroliga, na Sérvia, na Arena Belgrado, na quinta-feira. No jogo do Estrela Vermelha contra o Maccabi Tel Aviv, de Israel, o jogador levou uma cotovelada de Bonzie Colson e sofreu uma lesão grave no rosto.

O armador da seleção passou a noite no hospital realizando exames e em observação. Em nota nas redes sociais, o clube divulgou que o atleta fraturou a parede do seio frontal e sofreu uma pequena concussão após levar uma cotovelada na testa. "Este tipo de lesão geralmente requer cirurgia, o que está sendo considerado", disse a equipe em nota. O clube ainda disse que vai informar o prognóstico do tratamento e a recuperação de Yago dos Santos.

Em nota, a assessoria de comunicação de Yago informou neste sábado que o atleta passou por exames de imagem que apontaram um ponto de afundamento na parte frontal do crânio. De acordo com a equipe, o jogador será submetido a uma cirurgia na próxima terça-feira para reconstrução da região da fratura e a previsão inicial é de que ele fique afastado das atividades com a equipe por 10 a 15 dias.