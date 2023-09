Corinthians feminino domina recordes de público na América do Sul com final na Arena

O título do Campeonato Brasileiro feminino - o quinto do Corinthians - coroou o trabalho de Arthur Elias, treinador que deixará o clube paulista para assumir a seleção brasileira. Além disso, a vitória sobre a Ferroviária, por 2 a 1, no domingo, teve o recorde de público da categoria na América do Sul: 42.566 torcedores estiveram na Neo Química Arena, em São Paulo. Havia torcida dos dois times.

O feito fez com que o Corinthians retomasse o recorde de público no futebol feminino, que havia perdido há uma semana. Em 2 de setembro, a final do Campeonato Peruano, entre Universitario e Alianza Lima, recebeu 42.107 torcedores, com vitória por 2 a 0 dos mandantes. Oito dias depois, o clube do Parque São Jorge retomou a marca no continente, que possuía desde 2022.

Na ocasião, a decisão do Brasileirão feminino, entre Corinthians e Internacional - na qual as paulistas conquistaram seu quarto título nacional -, foi observada de perto por 41.070 torcedores na Neo Química Arena. O jogo de ida, em Porto Alegre, também chegou a ter, durante uma semana, o recorde de presença no futebol brasileiro: no Beira-Rio, 36.330 pessoas assistiram ao primeiro jogo da decisão.