Corinthians: Arthur Elias se despede da Arena com choro, taça e soberania

Na beira do campo, passou todo momento se movimentando, acompanhando as jogadoras e passando instruções. Na primeira parada, quando a goleira Lelê precisou de atendimento médico, aproveitou para gesticular e falar bastante com o grupo.

O gol de Jheniffer reanimou Arthur Elias, mas a homenagem veio com o tento da capitã Tamires. A autora do gol da virada alvinegra puxou o treinador para longe do bolinho de jogadoras e o reverenciou.

O braço não cansa [de levantar taças]. Para mim, é um privilégio fazer parte de tudo isso. Sou muito grata a cada torcedor que veio, a cada torcedor que assistiu. O Arthur [Elias] e a Grazi [meia-atacante do Corinthians] merecem viver o que viveram hoje. É uma honra fazer parte de todo esse trabalho Tamires

Pós-jogo emotivo

Mal acabou o jogo e o Corinthians já colocou um "obrigado, Arthur Elias" no telão na Neo Química.

O treinador foi abraçado por todo o elenco e comissão técnica do time feminino e se emocionava. Em alguns dos abraços, foi possível perceber uma longa conversa.