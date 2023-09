O Brasileirão de 2023, encerrado neste domingo (10), com título do Corinthians em cima da Ferroviária, foi marcado por uma melhora no tratamento dado ao futebol feminino no país. Porém, o ritmo com que isso acontece ainda é lento.

O fato de a final ter acontecido num domingo às 16h, horário nobre de futebol masculino, com transmissão ao vivo em TV aberta (Globo), é um dos principais sinais de que a consideração com as jogadoras aumentou.

Como a primeira partida aconteceu no feriado de 7 de setembro, também à tarde, desta vez as atletas escaparam de horários esdrúxulos no momento mais importante da competição.