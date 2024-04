Ex-UFC, Cowboy Cerrone sofre lesão e cancela 'duelo' contra touro de Dana White

Aposentado do MMA desde julho de 2022, Donald Cerrone tinha um novo 'duelo' marcado para o dia 18 de maio, dessa vez em um esporte completamente diferente. Na data em questão, 'Cowboy' montaria o touro 'Twisted Steel' - propriedade de Dana White, presidente do UFC - durante as finais da PBR (Professional Bull Riders), em Dallas, no Texas (EUA). Porém, um imprevisto obrigou o ex-lutador do Ultimate a cancelar sua participação no rodeio.

Durante os treinamentos para a competição, Cerrone sofreu uma lesão no músculo do bíceps e precisou ser operado com urgência. Devido à gravidade do caso e o pouco tempo para sua recuperação, o ex-lutador do UFC precisou desistir de montar o touro de Dana no evento da PBR do dia 18 de maio. Ainda assim, o americano mantém o otimismo e projeta seu retorno aos treinos em dois meses.

"Como todos vocês sabem, eu estava pronto para montar o 'Twisted Steel' do Dana White nas finais mundiais da PBR no dia 18 de maio. Eu acabei de fazer uma cirurgia de emergência com 100% do bíceps arrancado do osso! Acho que você mexe com o touro e às vezes recebe os chifres. Esse não é o fim. Eu vou me recuperar e voltar depois disso", declarou Cerrone, em publicação compartilhada no seu perfil do 'Instagram'.