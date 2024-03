Rafael dos Anjos explica motivação para lutar no UFC próximo dos 40 anos

Foco no presente

De volta ao peso-leve, onde ocupa a 11ª posição no ranking, Rafael dos Anjos tem a oportunidade de, com um resultado positivo no UFC 299, se reaproximar do topo da categoria e, quem sabe, iniciar uma nova corrida rumo a uma disputa de título. Apesar do possível cenário favorável, o veterano mantém os pés no chão, foca no presente e trata o seu desempenho no combate contra Mateusz Gamrot no sábado como sua prioridade número um.

"Acho que o que eu tenho que focar agora é nas vitórias. Lá atrás, quando eu ganhei o cinturão pela primeira vez, eu tinha esquecido do cinturão, eu falei: 'Não quero mais pensar nisso'. E eu fui ganhando as lutas e aconteceu. Eu estou nesse mesmo ritmo agora. Minha intenção é ganhar as lutas que aparecerem para mim. Então, o meu foco é agora esse sábado, ter uma performance que as pessoas vão comentar muito da minha luta no domingo. Esse é o meu principal objetivo: no domingo todo mundo: 'Caramba, tu viu a luta do Rafael ontem? Maior lutão!'. É isso. Independentemente de derrota ou vitória. Com certeza, buscando a vitória sempre, mas eu quero performar no meu 100% - o que eu não fiz na minha última luta", concluiu RDA.

A participação de Rafael dos Anjos no UFC 299 marcará sua 48ª luta no MMA profissional, em quase duas décadas de carreira. Até o momento, o niteroiense soma 32 vitórias, 16 delas pela via rápida, e 15 derrotas. Além do título do peso-leve do UFC, conquistado em 2015, 'RDA' disputou o cinturão interino dos meio-médios (77 kg) em 2018, mas acabou superado pelo americano Colby Covington.