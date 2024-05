Remadores ajudam em resgates e abrigo após perderem tudo em enchentes no RS

Eu estava ficando um tempo no alojamento, na nossa sede na Ilha do Pavão, e estava com algumas roupas e itens pessoais, mas o restante eu não consegui salvar. Não tive nem tempo de ir em casa quando começou a cheia. Já comecei a ajudar no próprio clube para salvar os barcos e nossas coisas. Perdi tudo, a minha casa está toda inundada.

Daniel

Vinicios teve de deixar a casa onde mora após a água chegar na altura da cintura. Ele vive no bairro Humaitá e a última atualização que recebeu foi que a enchente já havia tomado o imóvel. Imagens mostram familiares sendo resgatados por botes.

Avó de Vinicios Delazeri, remador do GNU, é resgatada na casa onde ele mora Imagem: Arquivo pessoal

"Meus avós moram em Eldorado do Sul. Com o início da enchente, a casa deles foi tomada pela água e eles foram para minha casa, aqui em Porto Alegre, no Humaitá. Dias depois, com o rompimento da barragem, a água começou a subir rapidamente e chegou à minha casa. A água estava na cintura. Chamei alguns amigos do remo, que tinham um bote, e vieram nos resgatar. Eles levaram meus avós e meus cachorros no bote, e eu, meus pais, minha irmã e meu cunhado fomos caminhando da forma que deu", contou Vinicius.

Vou ter noção real do estrago quando a água abaixar, mas, com certeza, tudo se perdeu. Consegui salvar a minha mochila com a roupa do treino e meus documentos.

Vinicios

Os dois estão entre os voluntários no GNU. Algumas salas do clube estão servindo de abrigo para vítimas das enchentes, enquanto outras servem como depósito de doações.