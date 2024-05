Time Sassá vence Time Érika no Jogo das Estrelas da LBF

O Time Érika saiu na frente e liderou a maior parte do primeiro quarto, chegando a abrir seis pontos de vantagem ganhando a parcial por 21-19. Mas a situação se inverteu a partir do segundo quarto. O Time Sassá foi mais preciso dentro do garrafão, enquanto o Time Érika desperdiçou algumas chances no perímetro. Após chegar no intervalo liderando o jogo por 15 pontos, o Time Sassá soube administrar a vantagem no segundo tempo da partida e, dessa forma, venceu o duelo por 71 a 56.

As capitãs foram as cestinhas da partida, com Sassá e Érika anotando 14 pontos cada. Já o melhor desempenho individual foi de Gabriella Guimarães. A pivô do Ituano teve 15 de eficiência e anotou 12 pontos para o Time Sassá. Completando o grupo das principais pontuadoras da noite, Mayara Leôncio e Lays anotaram 11 pontos cada.