Libertadores: veja classificados às oitavas e quem teve a melhor campanha

O que ainda falta definir

A outra equipe classificada do Grupo C, que teve jogos do Grêmio adiados devido à tragédia no Rio Grande do Sul, junto do The Strongest. O time boliviano já está garantido nas oitavas (pelo menos no Pote 2) e é o atual líder da chave, com dez pontos, mas já completou os seis jogos e pode terminar em segundo. O Huachipato vem na sequência, com oito, e tem ainda um confronto direto contra o Tricolor gaúcho, que está com seis e também enfrentará o lanterna Estudiantes, já eliminado.

Jogos das oitavas

O River Plate teve a melhor campanha e foi o time que somou mais pontos na fase de grupos: 16. Isso significa que o time argentino decidirá as partidas em casa se for avançando no torneio. Atlético-MG (com 15) e Palmeiras (14) completam o "pódio" das melhores campanhas.

A fase das oitavas de final será disputada em partidas de ida e volta entre primeiros colocados (Pote 1) contra segundos de um grupo (Pote 2). Não há restrições de enfrentamento, ou seja, times de mesmo país e que já se enfrentaram na fase de grupos podem ter seus caminhos se reencontrando.