Sul-Americana: Cruzeiro insiste, bate Católica-EQU e se garante nas oitavas

Ele entrou no Mineirão ao lado de Pedro Lourenço, novo dono da SAF do Cruzeiro. O novo mandatário assumiu há um mês com a promessa de maior investimento.

Espaços nas pontas no início

Gabriel Veron quase abriu o placar no início do jogo. Aos 7', ele recebeu ótimo passe de William dentro da área, na direita, e bateu cruzado. A bola passou pelo goleiro e cruzou toda a extensão do gol, saindo perto da trave.

A Católica respondeu em um lance muito parecido. Aos 11', Díaz puxou um contra-ataque rápido e, pelo lado esquerdo, acionou Loor, que bateu forte. Anderson fez uma boa defesa e colocou para escanteio.

Choque de cabeça assustou. Rafa Silva afastou o perigo no tiro de canto, mas se chocou com Grillo na sequência. O jogador da Católica levou a pior e ficou com o supercílio aberto. Após cerca de cinco minutos de atendimento, os dois atletas voltaram para o jogo.

Cruzeiro melhor, mas placar fica zerado

Faltou alguém para colocar para dentro. O Cruzeiro chegou perto de marcar duas vezes, em jogadas de Barreal, pela esquerda. Acionado perto da linha de fundo aos 19' e aos 28', ele cruzou rasteiro, e a bola passou pela área sem ninguém finalizar. Rafa Silva chegou perto da segunda vez.