Cruzeiro ganha da Universidad Católica e garante ida às oitavas da Sul-Americana

?Fim de jogo e VENCE O CRUZEIROOOO!

Com gol do Rafa Silva, vencemos a partida e classificamos em primeiro lugar no grupo para as oitavas de final da Sudamericana!!!

VAMOOOOOOOSSSSS!!



? #CRUxUCA | 1-0 | #LaBestiaNegr pic.twitter.com/SS4joRWkVr

