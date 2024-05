Abel critica "antijogo" do San Lorenzo e revela frustração por Palmeiras não avançar em 1° geral

"Acho que tivemos uma muralha que se meteu à frente da baliza e não conseguimos Tivemos quase 80% de posse de bola. Empurramos o adversário para trás. Não me lembro de uma oportunidade do adversário. Acho que hoje a defesa sobrepôs o ataque em uma muralha de cinco na área, mais quatro na frente um na frente. Houve muita permissividade para o antijogo", seguiu Abel.

O Palmeiras já tinha conquistado a vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência. A equipe vai às oitavas como líder do Grupo F, com 14 pontos somados. Na chave, o San Lorenzo ficou com a outra vaga, somando oito pontos. Independiente del Valle, com sete, e Liverpool-URU, com quatro, se despediram da competição.

"Queríamos muito ser a melhor campanha. Parabéns a equipe que foi. Vamos continuar com as nossas ambições. Futebol é isso e as vezes penso que tudo que fazemos é fácil e quando olho para o que fazemos temos que dar parabéns porque o futebol é isso. Frustrado porque acho que podíamos ter terminado em primeiro. Ficamos com uma sensação de frustração. Faz parte da nossa ambição, mas competimos contra adversários com a mesma ambição. Foi jogo difícil que abusou das faltas e não tivemos capacidade de demonstrar essa muralha", finalizou.