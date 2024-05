Paratleta gaúcho perde tudo e busca meios para competir por vaga em Paris

Vanderson Chaves, atleta paralímpico da esgrima, está fazendo uma vaquinha após perder tudo nas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Ele tem competição no fim do mês que pode dar vaga para Paris-2024.

O que aconteceu

Vanderson atua na esgrima em cadeira de rodas, classe B. Ele sofreu um acidente com arma de fogo em 2008, é de Porto Alegre e defende o Grêmio Náutico União-RS.

Ele mora no andar térreo e a água tomou 100% do seu apartamento. Com isso, o atleta perdeu diversos bens, inclusive, peças utilizadas na prática do esporte.