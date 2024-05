Bicampeão olímpico é ameaçado após ter nome ligado à morte de maratonista

Recebi muitas coisas ruins: que vão queimar o campo (de treinamento), vão queimar meus investimentos na cidade, vão queimar minha casa, vão queimar minha família. Fiquei com muito medo dos meus filhos indo e voltando da escola. Às vezes eles andam de bicicleta, mas tivemos que pará-los porque nunca se sabe o que vai acontecer. Eliud Kipchoge, em entrevista à BBC

O maratonista foi aconselhado por sua equipe a deixar as redes sociais, mas não viu sentido na medida. Ele também optou por não se mudar e mantém sua rotina de treinos nas ruas — ele se prepara para as Olimpíadas de Paris.

O desempenho de Kipchoge caiu após as ameaças. Recentemente, ele foi apenas o 10° colocado na Maratona de Tóquio, seu pior resultado até aqui na carreira. Ele foi campeão olímpico em 2016 e 2021 e tenta o tri em Paris.

Morte de Kiptum

Kiptum morreu no dia 11 de fevereiro deste ano. Ele estava em um carro junto com Gervais Hakizimana, seu treinador na época, quando se acidentaram em uma estrada no Quênia.

Kiptum havia batido a marca de Kipchoge e se tornado recordista mundial com um tempo de 2h00min35s na Maratona de Chicago de 2023.